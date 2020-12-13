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محافظات

وزير التنمية المحلية: تنسيق بين الصحة والمحافظات لرفع كفاءة المستشفيات لمواجهة كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:03 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفرالشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وذلك لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي في تلك المحافظات ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات خلال الفترة الحالية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة وممثلين من من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الوضع الصحي بالمحافظة واستقرار الأوضاع الصحية والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة المستشفيات المركزية والعامة وخاصة مستشفى الصدر والحميات وتطوير شبكة الغازات بهما وتوصيل الاكسجين لجميع المستشفيات لخدمة غرف العناية المركزة بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الاكسجين لبعض الوحدات الصحية بالقرى والنجوع.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي إنه تم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية كافة المحافظات بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة كورونا.

كما استعرضت وزيرة الصحة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى إنجازات تشمل تطوير ورفع كفاءات شبكات الغازات في مستشفيات الحميات والصدر خلال العام الحالي بالإضافة إلى التجهيزات التي تشملها شبكات الغاز بمستشفيات العزل لافتة إلى أنه تم التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وزير التنمية المحلية: تنسيق بين الصحة والمحافظات لرفع كفاءة المستشفيات لمواجهة كورونا
وزير التنمية المحلية: تنسيق بين الصحة والمحافظات لرفع كفاءة المستشفيات لمواجهة كورونا
وزير التنمية المحلية: تنسيق بين الصحة والمحافظات لرفع كفاءة المستشفيات لمواجهة كورونا
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