في ذكرى وفاتها .. قصة نفور شقيقة زبيدة ثروت من التمثيل





تمر اليوم الذكرى الرابعة لوفاة جميلة السينما لمصرية زبيدة ثروت، والتي كانت تتمتع بأجمل وجه وعيون ساحرة في السينما المصرية في فترة الخمسينات، وكانت فتاة أحلام كثير من الشباب بسبب ملامحها البريئة وجمال عينيها ورقتها ولكنها فضلت الابتعاد عن الأضواء حينما مر بها العمر وفضلت المنزل وأسرتها عن عملها كممثلة.





كظلها كانت ترافقها" .. هكذا وصف الصحفيين "حكمت" توأم زبيدة ثروت، التي كانت لا تقل جمالا وذكاءً عن شقيقتها التي سحرت عيون المنتجين والمخرجين والممثلين في أماكن التصوير والمشاهدين في السينما ولكنها فضلت تكوين أسرتها الصغيرة بعيدا عن إزعاج الشهرة والأضواء ولم تحبذ أبدا لنفسها حياة شقيقتها واقترابها من الأضواء والظهور الدائم فقد كانت تفضل الهدوء والسرية وألا تكون حياتها الشخصية والعملية مباحة للجميع.





عرض أحد المنتجين على حكمت الدخول لعالم الفن من خلال تصوير فيلم مع شقيقتها زبيدة، إلا أنها رفضت رفضا قاطعا، وأنهت النقاش في ذلك الموضوع مع شقيقتها الحسناء، وأكدت أنها ترغب في الزواج وتكوين أسرة سعيدة وهادئة وبعيدة عن الأضواء برغم ملامحها الجميلة وذكاءها وموهبتها الفنية، فإنها كلها أدوات كانت ستساعدها في الوصول إلى الشهرة ولكنها نفرت من السينما والشهرة وفضلت الهدوء.





كانت حكمت لديها مواهب فنية، فقد كانت تعزف على المندولين ولكنها رفضت أيضا العمل في مجال الموسيقى واكتفت أن تكون تلك الموهبة لنفسها فقط، وقررت الزواج والاحتفاظ بحياتها لنفسها وعدم إقحام الكاميرات والشهرة لحياتها.

في تفاصيل وجهها سحر من نوع خاص، كانت تجذب به الجمهور إليها، فقد كانت جميلة جميلات عصرها وفتاة أحلام الشباب في الخمسينات، لجمالها الفائق وحضورها الذي كان يلفت انتباه الجميع وصوتها العذب الرقيق، هي فيرجينيا السينما المصرية زبيدة ثروت التي لم تأتي في جمالها ممثلة بشهادة الجمهور.