عميد الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة يكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020- 2021 .

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وقال الدكتور محمود السعيد فى تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الكلية ملتزمة بتصريحات المجلس الأعلى للجامعات حيث من المفترض أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الأسبوع الثالث من شهر يناير القادم.





وكان قد أكد الدكتور محمود السعيد، أنه تم فتح باب الترشح وسحب استمارات التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب اعتبارًا من اليوم، وإجراؤها بشكل طبيعي مثل الأعوام السابقة، وفقًا للشروط التي حددتها الجامعة .





وقال "السعيد" لـ "صدى البلد" إن الكلية ملتزمة بالخطة التي وضعتها الجامعة، من حيث المواعيد المقررة لبدء الانتخابات والانتهاء منها، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من الطلاب المترشحين لسحب ملفات وأوراق الترشيح، مشيرًا إلى أنه يوجد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية المقررة.





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وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المترشحين وهي كالآتي:





- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية .





- أن يكون حسن السيرة والسلوك .





- أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان الطالب مسجلا بنظام الانتساب أو الانتظام الموجه .





- أن يكون مستجدًا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة .





- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى .

- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا .





- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .





- ألا يكون منتميا لأي تنظيم أو كلية أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون .





وكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



