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تعليم

جامعة حلوان: غدا انطلاق مسابقة الطائرة الورقية لذوي القدرات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
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إسلام خالد

أكد راشد عصام، مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان، حرص الجامعة على دمج أبنائها الطلاب من متحدى الإعاقة وذوى القدرات الخاصة في الأنشطة الطلابية المختلفة والمسابقات التي تقوم الإدارة العامة وجامعة حلوان بتنظيمها .

 

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وقال راشد في بيان، الأحد، إن الجامعة دائما ما تحث أبناءها من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة على المشاركة في المسابقات والأنشطة التي تنظمها الجامعة  المختلفة، بالإضافة إلى المسابقات التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تعاون معاهم إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان .

 

وأشار راشد عصام أن غدا الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 تقام مسابقة الطائرة الورقية في مهبط الطائرات بجوار البوابة الفرعية للحرم الجامعي في تمام الساعة 9 صباحًا بمشاركة جميع طلاب الجامعة.

  

وجاء هذا على هامش المهرجان الترويجي لطلاب متحدي الإعاقة داخل جامعة حلوان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور ماجد فهمي نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة بشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وكان قد قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية  الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

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