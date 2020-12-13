مركز شباب جهينة بسوهاج يُنظم حفلًا لذوي الاحتياجات الخاصة

نظم مركز شباب قرية جهينة الشرقية التابعة لمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج ، حفلًا لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك للإحتفال بهم في شهر ديسمبر.





شارك في حضور الاحتفالية عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المركز، والطلاب والطالبات، وتم خلال الحفل، تقديم عدد من العروض الرياضية التي تدربوا عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إقامة مباراة لكرة القدم بمشاركتهم.





ووزع مجلس إدارة مركز الشباب الهدايا على الفائزين منهم، وشارك في الحفل ممدوح محمد دياب، مدير إدارة الشباب، وعبدالحليم محمد رئيس قسم التخطيط والمتابعة في مركز شباب جهينة، على أحمد على رئيس مجلس الإدارة في مركز شباب جهينة، ماهر علي قبيصي مدير مركز شباب جهينة الشرقية، المهندس يحيى محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي جهينة الشرقية.









ومن الجدير بالذكر أن محافظة سوهاج قد أعلنت عن إقامة حفل زفاف جماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.





وأوضح محمد أبو العجب، مسئول ملف ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج في تصريحات صحفية، أنه يشترط أن يكون العروسين أو أحدهما من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يُقدم ما يُثبت عقد القران أو نصف إكليل بالنسبة للمسيحيين.





وأشار “أبو العجب” إلى أنه من بين شروط التقديم لحفل الزفاف مستند إثبات الإعاقة “شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة أو ما يثبت إعاقته من مستشفى حكومي”، وبحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وألا يكون سبق له الزواج من قبل إلا في حالة الطلاق أو وفاة الزوجة.



