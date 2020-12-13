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برلمان

حساسين يشيد بإحباط "المالية" لـ 3283 عملية تهريب برسوم وغرامات 483 مليون جنيه

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:26 م
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، التقرير الذى تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك والذى تم فيه التأكيد على إحباط 3283 عملية تهريب خلال الفترة من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضيين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وأن القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة بلغت 483 مليونًا و611 ألف جنيه بأنه إنجاز ونجاح كبير من وزارة المالية فى الحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية ولجميع القيادات والعاملين بالوزارة فى مواجهة جميع الخارجين على القانون ومحاولات التهريب للبضائع وتحصيل حقوق الدولة مطالبا من جميع أجهزة الدولة مساندة ودعم هذه الجهود الكبيرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين والمتهربين من دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم.


وكان التقرير قد أشار أنه تم تحرير 1696 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 21 مليونًا و614 ألف جنيه، و49 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و952 ألف جنيه، وتم تحرير 33 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة لاسلكية وأجهزة استقبال، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 879 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 125 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، وأجهزة المحمول، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 72 مليونًا و616 ألف جنيه، كما تم تحرير 219 محضرًا تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل بلغت قيمة المستحق عليها نحو 108 ملايين و784 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 143 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، بلغت مستحقاتها نحو 125 مليونًا و656 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 261 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 92 مليونًا و20 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تحرير 3 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 32 ألف جنيه.
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