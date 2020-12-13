قادمون من لبنان.. عودة أكثر من 390 لاجئا إلى سوريا

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، اليوم الأحد، عودة أكثر من 390 لاجئا سوريا إلى وطنهم من أراضي لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المركز في بيان، إنه تم تسجيل عودة نحو 393 لاجئا بينهم نساء وأطفال، إلى سوريا من الأراضي اللبنانية عبر نقطتي التفتيش "جديدة يابوس وتل كلخ".





ولم يتم تسجيل عودة أي من اللاجئين السوريين من الأردن عبر حاجز نصيب.





وأشار إلى أن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية أجرت عمليات مسح لـ 1.8 هكتار من الأراضي في دوما بريف دمشق وفي عتمان والنعيم التابعة لمحافظة درعا، كما تم العثور على 16 مادة متفجرة وتدميرها.