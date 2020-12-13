تكنولوجية وأهلية .. تعرف على أبرز الجامعات التي تم افتتاحها هذا العام

شهد عام 2020 افتتاح العديد من الجامعات ، سواءالأهلية أو التكنولوجية ، وذلك وفقًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا العام لتطوير المنظومة التعليمية على أعلى المستويات لمواكبة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات، ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الجامعات التي تم افتتاحها هذا العام وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي لعام 2020.





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وتم إنشاء العديد من الجامعات الجديدة هذا العام مثل جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك افتتاح عدد من الجامعات الأهلية مثل ( جامعة الجلالة، وجامعة العلمين ، وجامعة المنصورة الجديدة ، وجامعة الملك سلمان) بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر ، والطور ، وشرم الشيخ ، و الانتهاء من المرحلة الثانية من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، إضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، ومتابعة الإنشاءات الخاصة بالجامعة العليا للعلوم بهضبة الجلالة ، والعمل على تطوير الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة.

كما تم افتتاح أفرع جديدة للجامعات الدولية ، بناءًا على القرارات الجمهورية بشأن إنشاءها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما تم البدء في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة في مدينة 6 أكتوبر ، و بورسعيد ، وبرج العرب ، و أسيوط ، و الأقصر .

وتعمل الدولة أيضا على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي ورفع مستويات الجامعات ، من خلال تحديث وتطوير المناهج والمقررات الدراسية في مختلف التخصصات ، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ، والعمل على تحديث لوائح المعاهد العليا والخاصة ، ودعم الجامعات في ملفات وبرامج تنمية الموارد الذاتية لتطوير الأداء ، ودعم جوانب الرعاية الصحية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات .

وتعمل الجهات المختصة على الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، وإقامة المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتعمل وزارة التعليم العالي، على الانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للمراكز و المعاهد البحثية ، والتي تتضمن11 لائحة يتم من خلالها تنمية الابتكار وتحديث القواعد الخاصة بترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية، وتفعيل المنصة الإلكترونية لبرامج الأداء للمراكز البحثية وتفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا وربط الجامعات والمراكز البحثية بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المختصة مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، و أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، و صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ ، و صندوق الوقف البحثي .