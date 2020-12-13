اقتصاد الإمارات.. 612 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 612 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 348.11 مليون درهم منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 84.44 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 263.68 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.





وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.





وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 216.75 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 42.98 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 173.77 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 85 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 27 مليون درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 47.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم.