لمساعدة الأسر الفقيرة.. التنمية المحلية: حصر الفئات الأكثر احتياجا للتصالح نيابة عنهم في مخالفات البناء.. 2 مليون و537 ألف طلب حتى الآن.. والبحيرة تتصدر القائمة بـ 250 ألف حالة

متحدث التنمية المحلية:

- الحصر والتصالح سيتم قبل انتهاء المدة المعلنة للتصالح على مخالفات البناء

- التنسيق مع التضامن والتنمية المحلية والجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على التصالح

- المحافظات الأقل في التصالح هى المحافظات التي تقل فيها المخالفات والحدودية









مع تأكيد الدولة على إزالة المخالفات وضبط البناء وإزالة العشوائيات والرجوع إلى الشكل الحضارى للمعمار، وتأكيد أن التصالح فى مصلحة المواطن وليس ضده تقدم الدولة مزيد من التسهيلات للفئات غير القادرة لتقنين أوضاعهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، عن التسهيلات الجديدة التى تطرحها الدولة ممثلة في التنمية المحلية في ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة بعد مد فترة التصالح للمرة الثالثة حتى نهاية العام، موضحا أنه يجرى الآن في المحافظات حصر للفئات الأكثر احتياجا حتى يتم التصالح نيابة عنهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحصر والتصالح سيتم قبل انتهاء المدة المعلنة من قبل مجلس الوزراء للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه لن يتم التركيز فقط على المحافظات التى بها قري أكثر احتياجا وإنما سيتم في جميع المحافظات للفئات غير القادرة.





وعن المحافظات الأكثر إقبالًا على التصالح قال قاسم: إن محافظة البحيرة تصدرت قائمة التصالح على مخالفات البناء حيث إنها تجاوزت 250 ألف حالة تصالح، تلتها محافظة القليوبية ثم الشرقية والمنوفية والجيزة والمنيا والدقهلية والقاهرة والغربية وبورسعيد وسوهاج.





أما المحافظات الأقل إقبالا على التصالح، فقال إن هناك محافظات مخالفات البناء فيها ليست كبيرة ومنها المحافظات الحدودية.





وأشار إلى أن عدد مخالفات البناء على مستوى المحافظات بلغ 3 ملايين و160 ألف مخالفة، موضحا أن آخر إحصاء لحالات التصالح علي مخالفات البناء في المحافظات بلغ 2 مليون و537 ألف طلب تصالح حتى الآن.





ونوه بأن العاملين في هذا الملف يعملون ليل نهار ولا يحصلون على إجازاتهم ويعملون طوال أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية من الـ 9 صباحا حتى العاشرة مساء.





وبدأ التصالح على مخالفات البناء في يوليو الماضى وكانت المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وتم مدها إلى 31 أكتوبر الماضى، وتم مد المهلة للمرة الثانية 31 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر الماضى وتم مد التصالح لمدة ثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الجارى ،وذلك استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الاهلية التى ستتولى الدفع عن الأسر الأكثر احتياجا.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين ، حيث أعلن مد فترة التصالح علي مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتي 31 ديسمبر الجارى .





-الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.





-تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.





- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.





-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.





- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.

- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.

- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.

- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 شهور .

-توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

- لقانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.

- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .

- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي .

- السماح للمواطنين باستكمال الاوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انهاء المدة القانونية.

- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الاجراءات العقابية على العقار.



