بيضة أوي.. مصممة أزياء تتعجب على الهواء من يسرا اللوزي

وقالت سارة أونسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إنبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه إنها كانت المسؤولة عن ازياء مجموعة من الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي ومنهم نيللي كريم وريهام عبدالغفور ويسرا اللوزي وامينة خليل وعلا رشدي وراندا رياض وحلا شيحة، لافتة الي أنه يجب دراسة الشخصية قبل التصميم لها وخاصة ان كل هؤلاء الفنانات تحضر نفس الحدث لذلك كان يجب الاختلاف في الألوان والتصميم، معقبة: "لازم الفستان يكون شبه الفنانة".

وذكرت ان هناك فساتين اخذت وقت كبير جدا لتنفيذها وخاصة اذا كانت كلها تطريز باليد مثل فستان يسرا اللوزي، معقبة: "الغريب انها كانت عمرها ما لبست اسود وهي بيضة جدا!، فهيكون عليها تحفة ومن هنا قررنا نعمل فستان المهرجان اسود".





وتابعت سارة اونسي، انه يتم الوضع في الاعتبار أثناء التصميم لون بشرة الفنانة وطولها ووزنها وايضا لون شعرها، بالإضافة الي الابتعاد عن الألوان المعتاد عليها واخر ظهور لتلك الفنانة، كاشفة ان التعامل مع الفنانة نيلي كريم كان جميل وسلس، وكان الاختلاف في لون تصميم الفستان الخاص وانه كان بلون الذهبي الفاتح وهذا على عكس عاداتها في ارتداء الغوامق، موضحة "نيللي اقتنعت بصعوبة كانت مستغربة نفسها".







