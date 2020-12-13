فنان صاعد من عائلة فنية يتحدث عن مشواره.. شاهد

قال حسن رمزى، مطرب وملحن، إنه بالفعل حفيد للعديد من الفنانين، حيث أن والده المنتج السينمائى الراحل محمد حسن رمزى، وجده لوالده أول رئيس غرفة صناعة السينما المصرية هو المخرج، والمؤلف والمنتج حسن رمزى، ووالدته المنتجة السينمائية نهاد عبدالعزيز محمود، أما عمته كانت الفنانة هدى رمزى، منوها إلى أنه يكون الشقيق الأصغر لشريف رمزى والمنتجة السينمائية شهد رمزى.





وأضاف حسن رمزى، خلال استضافته فى برنامج"السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أنه بدأ حبه للغناء منذ صغره، حيث أنه كان يتلقى دروس بسيطة للبيانو فى المدرسة، ومن ثم فكر فى التدريب على الغناء من كثرة حبه وتعلقه بالموسيقى، وأن صوته لم يكن جيد فى البداية، ولكنه قام بالعديد من التمارين الغنائية، كاشفا أن نوعية الموسيقى الغربية من أفضل أنواع الموسيقى لديه، متابعا أنه فى البداية كان يقوم بغناء تلك الأغنية فقط.





وأشار"رمزى"، إلى أنه قام بدراسة كلية"بيزنس" بالجامعة الأمريكية، وبالفعل أنه يعمل فى الدعايا والإعلان، مضيفا أن يأخذ من الأعمال الغنائية الخاصة بجده، محاولا أن يغير بها حتى تكون شبيهة لذوق هذه الأيام، متمنيا عودة الفن الشعبى القديم الذى كان يشهده زمن التسعينات، حيث أنها تلك الأغانى تمثيل أكثر إلى الرقي والفن.



