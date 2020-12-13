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بين الناس

طفل يستغيث لإجراء جراحة عاجلة بالجمجمة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
طفل لم يتجاوز الرابعة يستغيث بسبب إعاقة جسدية ولد بها حيث يحتاج لإجراء عملية توسيع في الجمجمه ،لانه مع تقدم السن يوما بعد اخر يزداد حجم الجمجمه وبالتالي تؤثر علي عصب العين ،مما سيؤدي بالطفل للإصابة بالعمى .

يستغيث والد الطفل بوزارة الصحة لإجراء العملية اللازمة على نفقة الدولة قبل تدهور حالته .

للتواصل مع الحالة :01142547472
01144593740


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