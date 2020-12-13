أمل سلامة تثمن تكليف الرئيس بتوفير لقاح فيروس كورونا مجانا

ثمنت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتوفير لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين، قائلة :" إنه حق من حقوق الإنسان توفير العلاج والرعاية الصحية وذلك يعد أحد معايير حقوق الإنسان فى مجال الصحة"، مضيفة أن الرئيس أطلق عدد من المبادرات العلاجية الصحية منها مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي، والكشف المبكر على سرطان الثدى.



وأضافت أمل سلامة، أن حصول مصر على لقاح فيروس كورونا، يؤكد قوة مصر السياسية وإداراتها ومدى عمق علاقاتها بالدول الجوار، فالسياسة الحكيمة والإدارة الناحجة للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم وعمق العلاقات مع الدول الأخرى جعلها فى مصاف الدول الكبرى، كذلك حٌسن إدارة أزمة فيروس كورونا منذ ظهوره والتصدى لانتشار الوباء واتباع الإجراءات الوقائية كانت فى مقدمة الاسباب الرئيسية للتخفيف من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.



وأوضحت أمل سلامة، أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، في الوقت الذى نواجه خلاله الموجة الثانية من الفيروس والحصول على اللقاح في هذا التوقيت يعتبر واحدة من أهم وسائل المواجهة والتقليل من انتشار فيروس كورونا، مشيدة بتوزيع اللقاح طبقا للإستراتيجية التي تم الإعلان عنها وتوزيعه على الفئات الأكثر احتياجا في مقدمتهم الأطقم الطبية والذين يعتبرون خط الدفاع الأول فى المواجهة مع فيروس كورونا.