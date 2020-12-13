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فيديوجراف.. حسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة طالب المنوفية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التوصل الاجتماعي وذلك عقب اعلان خبر وفاة الطالب محمد عادل شاهين بكلية التربية جامعة السادات .

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توفى الطالب محمد شاهين اثناء قيامة للوضوء لاداء فريضة الصلاة ووقع مغشيا عليه في ذات الاثناء مما اثار ذعر كبير بين افراد اسرته التي نقلته على الفور الي مستشفى شبين الكوم بالمنوفية حيث يعيش هناك ولكن لم يشاء الله ان يتم انقاذ حياته ليفارق دنياه وسط دموع اهالي بلدته بالمنوفية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول وفاة الطالب محمد شاهين اثناء قيامه ليتوضأ من خلال الفيديوجراف التالي.
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