فيديوجراف.. حسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة طالب المنوفية

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توفى الطالب محمد شاهين اثناء قيامة للوضوء لاداء فريضة الصلاة ووقع مغشيا عليه في ذات الاثناء مما اثار ذعر كبير بين افراد اسرته التي نقلته على الفور الي مستشفى شبين الكوم بالمنوفية حيث يعيش هناك ولكن لم يشاء الله ان يتم انقاذ حياته ليفارق دنياه وسط دموع اهالي بلدته بالمنوفية .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول وفاة الطالب محمد شاهين اثناء قيامه ليتوضأ من خلال الفيديوجراف التالي.