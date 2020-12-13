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اقتصاد

مصر تشارك في اجتماع وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:36 م
قطاع البترول
قطاع البترول
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مايكل عياد
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس، في الاجتماع الوزارى لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" في دورته الخامسة بعد المائة والذى انعقد اليوم افتراضيًا من الكويت تحت رئاسة  المهندس عبدالمجيد عطار وزير الطاقة بجمهورية الجزائر التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا وقطر ، وممثلى دول الامارات والكويت والعراق إضافة الى على بن سبت الأمين العام للمنظمة .  

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و ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وفى مقدمتها تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة ومناقشة الدراسات التي قامت بإعدادها حول صناعة البترول والغاز ومتابعة التطورات الحالية في أسواق البترول العالمية في ظل تحديات جائحة كورونا وتأثيراتها على الطلب والمعروض ومستويات الأسعار ، ومتابعة شئون البيئة وتغير المناخ ، واقرار موعد عقد مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر ،   و بحث أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة إضافة الى مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة وسبل تطوير أنشطة المنظمة بوجه عام .

وصادق المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول على اسناد رئاسة الدورة المقبلة للمنظمة الى المملكة العربية السعودية.

 وقرر المجلس ، عقد مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر في عام 2023 بدلا من عام 2022 نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بما يضمن الاعداد الجيد له وتحقيق الأهداف المرجوة منه .
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