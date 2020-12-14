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برلمان

محلية النواب تناقش إجراءات الحكومة لمواجهة التغييرات المناخية.. بعد غد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماع،بعد غد ، لاستمرار مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغييرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية.

هذا بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطة اللجنة المشكلة بقرار وزير الاسكان رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠١٧ بشان دراسة التمويل اللازم لرفع كفاءة وإحلال محطات وشبكات الصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية لمواجهة سقوط الأمطار والسيول.

وينعقد الاجتماع بحضور د سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمرافق.
 
ويناقش الاجتماع أيضا الإجراءات و التدابير التي تتخذها الحكومة لتلاقي تكرار غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل العجمي بمحافظة الاسكندرية وموافاة اللجنة بما انتهت اليه كل من وزارة الموارد المائية و الري و وزارة البيئة و محافظة الاسكندرية و هيئة تعاونيات البناء و الاسكان ومجلس إدارة جمعية ٦ اكتوبر بالعجمي و للإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الغرق من خلال إعادة تأهيل وتطوير شاطئ ٦ أكتوبر 

كان مجلس النواب قد رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة علي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية.

ودعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعضائه للاجتماع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.
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