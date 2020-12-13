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تعليم

حقوق حلوان: توقف المحاضرات للفرقتين الأولى والثالثة ابتداء من اليوم.. اعرف السبب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:28 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بدٱت جامعة حلوان منذ بداية شهر ديسمبر امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الاول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسط اجراءات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا .

و مسؤلو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان لصدى البلد انه من المقرر توقف المحاضرات لطلاب الفرقة الثالثة و الاولى بشعبة الانتظام ابتداء من اليوم ، ليستعد الطلاب لامتحانات نصف العام و يتفرغون لامتحانات الميد تيرم و التخلفات . 

و اضاف مسؤلو ادارة الكلية انه من المقرر اعلان الجداول الخاصة بامتحانات التخلفات للطلاب خلال الايام المقبلة 


و اعلنت جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعداد المتقدمين والكشوف المبدئية لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعى 2020-2021 بإجمالي 818 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة (477 طالبا، 341 طالبة)، وسيتم إجراء الانتخابات فى 55 لجنة انتخابية داخل 10 كليات، علما بأن الكليات الآتية لن يتم داخلها انتخابات (العلوم_ الحاسبات والذكاء الاصطناعى _ التمريض_ التربية_ الطب_ الفنون الجميلة _ الإقتصاد المنزلى _ التكنولوجيا والتعليم _ التربية الرياضية بنات _ السياحة والفنادق _ التربية الموسيقية).

وأكد  الدكتور ماجد نجم استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن هذه التجربة تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع مما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك من خلال التباعد الاجتماعى  ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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