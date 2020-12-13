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أحمد موسى يطالب بإجازة في المدارس حتى 8 يناير بسبب كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:30 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل قالت إنها فشلت في مواجهة كورونا «الماكينات الألمانية فشلت» وأعلنت الإغلاق حتى 10 يناير ومنع الاحتفالات.

وطالب أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بمنح إجازة مدتها أسبوعان للمدارس في مصر؛ لوجود ظرف استثنائي على أن تعود الدراسة يوم 8 يناير.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه طلب منح الإجازة بناءً على التجارب الخارجية وأقربها ألمانيا، نافيًا مطالبته بإغلاق كامل في مصر.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، جميع وسائل الإعلام والصحافة، بالالتزام بالبيانات الإعلامية الصادرة من المكتب الإعلامي للوزارة، خاصة فيما يخص لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن مطالبتها تأتي حرصا على حصول المواطن على المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم تداول أي معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

ونفى مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، صحة ما تم تداوله عن استقبال مصر الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا سينوفارم الصيني اليوم.

وأكد المصدر لـ "صدى البلد"، أن مصر تسلمت الدفعة الأولى فقط، وسيتم إعلان موعد استلام الدفعة الثانية حين قدومها.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس الماضي، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر. 

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