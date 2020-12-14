اقتصاد الإمارات.. مذكرة تفاهم بين "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"بايبلاين" لتعزيز نمو الأعمال الاقتصادية

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع شركة بايبلاين ماركتينج مانيجمنت، المتخصصة في تنمية خدمات ريادة الأعمال ومقرها إمارة دبي، وذلك بهدف التعاون في دعم وتعزيز نمو الأعمال التجارية والاستدامة الاقتصادية الشاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

جاء ذلك وفقا لما نرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية وقع المذكرة كل من سعيد المري، بصفته نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجايمس جوسلينج، بصفته شريك والمدير التنفيذي لشركة "بايبلاين ماركتينج مانيجمنت".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين، لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال منح الأعضاء المسجلين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج المشتريات الحكومية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتم ترخيصهم كأعضاء لدى المؤسسة وفقًا للشروط والمتطلبات المعتمدة لديها، حزمة من خدمات جذب المتعاملين المحتملين واستشارات المبيعات بأسعار مميزة وحصرية.

وبمقتضى أحكام هذه المذكرة، فسيعمل الجانبان على تسخير المصادر والجهود المعقولة للوصول إلى تحقيق أهداف هذا التفاهم.

قال سعيد مطر المري: "تم إبرام هذه المذكرة انطلاقًا من الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل دعم وتعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ..وتمتلك شركة بايبلاين خبرة جيدة في مجال تنمية خدمات ريادة الأعمال، وسيتيح التعاون معها العديد من الفرص والمزايا لأعضاء المؤسسة ومختلف الفئات المستهدفة من المذكرة ..ملتزمون بشكل دائم ومستمر بتقديم كل ما من شأنه أن يعزز من حضور وأداء أعضاء المؤسسة بشكل خاص وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء".