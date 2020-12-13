برلمانى: الطاقة الشمسية تساهم فى توفير العملة الصعبة

أيد ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية التى تقوم الحكومة الآن مُتابعة الموقف التنفيذي له بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.
وقال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لزيادة دخل الدولة وتحقيق أفضل نتائج وخصوصا فى مجالات الطاقة المتجددة، وخير دليل على ذلك ما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية من إنشاء محطات جديدة للطاقة الكهربائية وغيرها.
وأوضح النائب، أن الطاقة الشمسية تعد من الطاقة المتجددة التى إذا تم الاعتماد عليها تتيح فرص كبيرة امام الدولة لتصدير الفائض من الطاقة للخارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى من زيادة العملة الصعبة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.
أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام، مُشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.
من جانبه عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا تناول الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب مصر في تنفيذ هذا المشروع كلها من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب، مُوضحًا أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومُستلزمات صناعة الألياف الضوئية، والألومنيوم، والإلكترونيات، كما عرض مقترحات تمويل إنشاء هذا المشروع، وملخصًا لأهدافه، وخطوات التنفيذ.