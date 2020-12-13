برلمانى: الطاقة الشمسية تساهم فى توفير العملة الصعبة

أيد ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية التى تقوم الحكومة الآن مُتابعة الموقف التنفيذي له بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.





وقال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لزيادة دخل الدولة وتحقيق أفضل نتائج وخصوصا فى مجالات الطاقة المتجددة، وخير دليل على ذلك ما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية من إنشاء محطات جديدة للطاقة الكهربائية وغيرها.





وأوضح النائب، أن الطاقة الشمسية تعد من الطاقة المتجددة التى إذا تم الاعتماد عليها تتيح فرص كبيرة امام الدولة لتصدير الفائض من الطاقة للخارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى من زيادة العملة الصعبة.



