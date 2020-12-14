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تعليم

علوم حلوان: نواصل امتحانات العملي وسط إجراءات احترازية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
أكد الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي دون أي عواقب وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وقال ابو الدهب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إن الكلية مستمرة في إجراء امتحانات العملي بمعامل الكلية فى مقر الكلية بالحرم الجامعي موضحا ان الكلية حريصة على الحفاظ بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل قاعات المحاضرات ومعامل الكلية. وأضاف عميد كلية العلوم أن الكلية بدأت مع بداية الاسبوع الحالي إجراء الامتحانات العملي وتستمر لمدة ثلاث اسابيع، لافتا إلى أن الكلية تقوم بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتجهيز لامتحانات العملي من التطهير والتعقيم الكامل والمستمر لقاعة المحاضرات والمدرجات ومعامل الكلية. وأكد الدكتور عماد أبو الدهب على التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وعدم نزعها سواء بالنسبة للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى الجامعة اثناء فترة الامتحانات . 

اقرا ايضا : التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعتمد على الفهم وليس الحفظ 

كان عميد كلية العلوم بحلوان قال ان امتحانات منتصف العام الدراسي، ستبدأ يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، مشيرا إلى ان الكلية ستعلن عن الجدول بالكامل قريبا.
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