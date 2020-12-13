طبيبة: توفير لقاح كورونا للبلدان محدودة الدخل أكبر تحدي يواجه العالم

قالت الدكتورة سمية دوار، الطبيبة المتخصصة في العناية الحديثة والطوارئ بإيطاليا، إن شركة فايزر تمكنت من توفير لقاح أثبت نجاحه بنسبة 95%، ويعتبر كل ما أنتجته من اللقاحات طلب منه ما يقارب 96% من المخزون لديها، بينما الشركة المنافسة "مودرنا" باعت 100% من مصنعاتها من اللقاح، مضيفًة أن الرهان الحقيقي الحقيقي في الفترة القادمة هو توفير اللقاح للبلدان محدودة الدخل في البلدان الغنية قامت بتعاقدات كثيرة مع الشركات التي تنتج اللقاحات حول العالم وقامت بتخزين أضعاف ما تحتاجه من اللقاح، وعندما ننظر للبلدان الفقيرة والمحدودة الدخل ربما لم تتحصل في عام 2021 حتى على 10% من اللقاح لمواطنيها.









وأضافت دوار خلال لقائها قناة الغد، أن التحدي الأول من الناحية اللوجستية هو ما واجهته شركة فايزر وشركة مودرنا مع نقل اللقاحات الخاصة بها، لأن اللقاح يستدعي نقله في حاويات في درجة حرارة 75 تحت الصفر وهو تحدي كبير بالنسبة للعديد من بلدان العالم التي ربما لم تحصل علي هذا اللقاح بسبب عدم استطاعت بنيتها التحتية لمنظوماتها الصحية في الحصول علي هذه الثلاجات الخاصة بنقل وتخزين اللقاح وربما الأمل لهذه البلدان سوف يكون مع أنواع أخري من اللقاحات المتوفرة ومنها اللقاح الصيني الذي أثبتت نجاحها فوق الـ86% والذي ربما ينتشر بصفة أكبر بالنسبة للبلدان محدودة الدخل.





وأوضحت دوار، أنه لكي تنجح عملية اللقاح وتعيننا في مواجهة جائحة كورونا لابد أن تصل كل دولة إلي تلقيح من 50 الي 60% علي الأقل من مواطنيها لكي نضمن حماية ال40% المتبقية، وكل هذا مرتبط بعوامل عديدة من بينها التسابق الذي قامت به الدول الغنية في الحصول وتخزين جرعات زائدة من اللقاحات وعدم مقدرة البلدان محدودة الدخل من توفيره، وهذا سيجعل ربما علي نطاق عالمي لن تفوق مواجهة جائحة كورونا نسبة 18% بسبب هذه المشاكل.



