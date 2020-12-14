شاهد| الشيف نصرت واندريا بوتشيلي.. فيديو

عرضت قناه روسيا اليوم فيديو للشيف نصرت وهو يشوي اللحم برفقة الاوبيرالي الايطالي الشهير اندريا بوتشيلي .





وأضاف الفيديو أن الاوبيرالي الايطالي الشهير اندريا بوتشيلي أصيب بعمر 5 شهور بمرض الزرق الخلقي وفقد البصر عندما أصبح عمرة 12 عاما مؤكدا علي ان الشيف التركي نصرت يطهو على أنغام الأوبرا الإيطالية .





وقد نشرت حسام غالي سابقا ، لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.





وقد وظهر حسام غالي بصحبة الشيف التركي الشهير نصرت في احدى الأماكن العامة وعلق على الصورة قائلًا "واحد مع الملح باي 🥩 nusr_et" حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.



