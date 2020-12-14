ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| الشيف نصرت واندريا بوتشيلي.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
الشيف نصرت يشوي
الشيف نصرت يشوي اللحم برفقة اندريا بوتشيلي
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناه روسيا اليوم فيديو للشيف نصرت وهو يشوي اللحم برفقة الاوبيرالي الايطالي الشهير اندريا بوتشيلي .

وأضاف الفيديو أن  الاوبيرالي الايطالي الشهير اندريا بوتشيلي  أصيب بعمر 5 شهور بمرض الزرق الخلقي وفقد البصر عندما أصبح عمرة 12 عاما مؤكدا علي ان الشيف التركي نصرت يطهو على أنغام الأوبرا الإيطالية .

وقد نشرت حسام غالي سابقا ، لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.

وقد وظهر حسام غالي بصحبة الشيف التركي الشهير نصرت في احدى الأماكن العامة وعلق على الصورة قائلًا "واحد مع الملح باي 🥩 nusr_et" حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاكيرا تمارس رياضة ركوب الأمواج ..صور

حسام غالي ينصح متابعيه على انستجرام

حسام غالي مع الشيف التركي نصرت.. صورة

مزح.. أنغام تروج لألبومها الجديد.. شاهد

بنشر صور تجمعهما.. حسام غالي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

موجز السوشيال: دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا.. و ميدو ينبذ العنصرية

ترشيحاتنا

بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. ننشر تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان اليوم

قبل التحقيق معه.. محمد رمضان يلعب كرة القدم داخل نادي المهن التمثيلية

قائد المقاصة يعترض على هدف كهربا: «أفشة قالي سيبها».. فيديو

الزمالك يكشف حقيقة وجود أزمة مالية داخل النادي

أبرز تصريحات أحمد سليمان: الأهلي كان محظوظا في نهائي الأبطال.. وهذه رسالتي إلى مرتضى منصور

60 دعاء لحفظ الأبناء من كل سوء والهداية والشفاء من كل داء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ارتفاع 100 متر.. سائحة تسقط جثة هامدة أثناء التقاط صورة تذكارية.. تفاصيل

عمره 80 عامًا.. امرأة تعثر على اكتشاف غريب في البحر وكارثة عند أخذه للمنزل.. صور

ماذا يحدث عند الإكثار من السكر والحلويات؟