لصان يسرقان زجاجات نبيذ قيمتها 5 مليون جنيه من متجر فخم

كشف صاحب محل نبيذ عن كيفية حفر لصين نفق قبو متجره وسرقة نبيذ بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني من مخزنه ، لكنهما تركا وراءهما زجاجة لا تقدر بثمن كانت مملوكة من قبل ويتني هيوستن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الصان اللذان استأجروا ممتلكات قريبة من محل النبيذ عندما تم القبض عليهما لاحقا، تركا وراءه زجاجة نبيذ بقيمة 100000 جنيه إسترليني أثناء سطوهم على متجر Vintage Wines Ltd على طريق ديربي ، نوتنغهام.

شرح المدير الإداري للمتجر تيري روكلي كيف نفذ اللصوص ، الذين تم سجنهم الآن ، سطوهما على مدى يومين في أكتوبر الماضي.

واوضح المدير الإداري لمتجر النبيذ أن الحادثة الأولى وقعت في 17 أكتوبر عندما وجد أحد الموظفين شخصين في القبو المغلق ادعيا أنهما مستأجرين جدد بالمجلس من مبنى مجاور شاغر.

وقالت الصحيفة أن أحد الموظفين تمكن من اصطحاب اللصين إلى الطابق العلوي ، حيث ظهرت أمام الكاميرا ليتصل الموظف بالمدير ويبلغه بما حدث.

وبعد ذلك تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث لكن اللصوص خرجوا بسرعة بالزجاجات.

عندما وصلت الشرطة ، تمكن اللصان من الفرار وأدرك الموظفون أن عددًا من الزجاجات مفقودة من "القبو الثمين".