السبكي: مشروع إنتاج الألواح الشمسية مهم لهذه الأسباب





وتابع السبكي خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"،أنه تتم دراسة المشروع منذ عامين، وإمكانية الاستعانة لتنفيذه بـ شركاء أجانب، لاسيما الصينين، مؤكدا أنهم أصبحوا رواد العالم فى هذا المجال.





وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق،تنفيذ المشروع يوفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى صنع وتصدير منتج جديد.









وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا امس لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي،الاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام، مُشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.

من جانبه عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا تناول الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب مصر في تنفيذ هذا المشروع كلها من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب.

قال الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق،أن مشروع صناعة الألواح الشمسية من الرمال، يعد نشاط اقتصادي جديد، يمكن تصدير منتجاته للدول الافريقية.