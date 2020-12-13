جامعة الإسكندرية تواصل لقاءاتها التوعوية لترسيخ قيم المواطنة والانتماء

تواصل جامعة الإسكندرية تنظيمها مجموعة من اللقاءات التوعوية لترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء للطلاب على مدار العام الدراسى الحالى.





تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور عبد العزيز حسانين قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور هشام محمد جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قدم اللواء أركان حرب ناجى عبد العزيز شهود خلال الفعاليات ندوة بعنوان: "تحديات الأمن القومى المصرى فى العصر الحديث"، تهدف الندوة إلى تعريف الإنسان المصرى بالدراسة المتكاملة والتفكير العملي والتنفيذ الآمن لحل أعقد مشكلة مصيرية تواجه مصر فى العصر الحديث، وهي تحديات الأمن القومي.





وأكد شهود أن من أسباب دراسة هذا الموضوع عدم نسيان تاريخ إحدى المراحل الحرجة فى تاريخ مصر وتعريف الشباب بانتصارات حرب أكتوبر. مشيرا إلى أهمية تعريف الشباب دور الإعلام الموجه في تغييب الشعب المصرى، فضلًا عن معرفة دقائق وتفاصيل حياة الشعب المصرى، والتى تمثلت فى تهجير سكان مدن القناة، توقف موارد قناة السويس، وإنعدام التدفقات النقدية من بترول سيناء.

​وأضاف: لكن قامت القيادة السياسية بإعادة البناء النفسى للشعب المصرى لأن هوية الشعب المصرى فى الأساس هوية صلبة قوية لا تقبل الهروب، وفى ضوء هذه الهوية الصلبة ورفض الشعب المصرى للهزيمة والتغلب على الحرب النفسية جاءت إنتصارات أكتوبر المجيدة، وقبلها مرحلة حرب الاستنزاف.

شهد الندوة كل من الدكتور محمد عبد العظيم ​​قائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية والدكتور محمد أنور إبراهيم فراج​ عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية.