أب يناشد وزارة الصحة الموافقة على عملية لنجله المعاق ذهنيًا.. صور

ناشد المواطن أحمد عبدالرازق ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزاره الصحة الموافقة على إجراء عملية إخراج مسامير وشرائح لنجله المعاق ذهنيا .





ويقول فى رسالته : أبنى " خالد أحمد عبدالرازق " البالغ من العمر 23 عاما ، من ذوى الاحتياجات الخاصة معاق ذهنيًا ، تعرض لحادث وتم تركيب مسامير و شرائح ، وهو الأن بحاجه الى اجراء عملية لإجراج المسامير والشرائح ، و انا راجل على المعاش ومش معايا تكاليف العملية .

وأضاف : توجهنا إلى عدد كثير من المستشفيات و تم رفض الحالة لعدم توفير المبلغ المطلوب ، وأبنى مش قادر يتحمل الألم ، والعملية تكلفتها 35000 ألف ، وانا مش معايا تكلفته العملية وظروفى المادية لا تتحمل ، والمعاش مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .





مناشد وزارة الصحة بأن تنظر إلي نجلة " المعاق ذهنيًا " نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على أجراء عملية إخراج مسامير وشرائح على نفقة الدولة لنجلة ، نظرًا لعدم قدرتة على تحمل تكلفة العملية . .

للتواصل مع الحالة من خلال رقم

01124139611

01289279698

01117909272

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