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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة الموافقة على عملية لنجله المعاق ذهنيًا.. صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد عبدالرازق ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزاره الصحة الموافقة على إجراء عملية  إخراج مسامير وشرائح لنجله المعاق ذهنيا .

ويقول فى رسالته : أبنى " خالد أحمد عبدالرازق " البالغ من العمر 23 عاما ، من ذوى الاحتياجات الخاصة معاق ذهنيًا ، تعرض لحادث وتم تركيب مسامير و شرائح ، وهو الأن بحاجه الى اجراء عملية لإجراج المسامير والشرائح ، و انا راجل على المعاش ومش معايا تكاليف العملية .
وأضاف : توجهنا إلى عدد كثير من المستشفيات و تم رفض الحالة لعدم توفير المبلغ المطلوب ، وأبنى مش قادر يتحمل الألم ، والعملية تكلفتها 35000 ألف ، وانا مش معايا تكلفته العملية وظروفى المادية لا تتحمل ، والمعاش مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .

مناشد وزارة الصحة بأن تنظر إلي نجلة " المعاق ذهنيًا "  نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على أجراء عملية إخراج مسامير وشرائح على نفقة الدولة لنجلة ، نظرًا لعدم قدرتة على تحمل تكلفة العملية . .
للتواصل مع الحالة من خلال رقم 
01124139611
01289279698
01117909272
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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