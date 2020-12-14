مفاجأة.. مبارك ونجلاه طالبوا حسن شحاتة بالعفو عن ميدو والمعلم رفض.. فيديو

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن كواليس جديدة لأزمة أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق مع حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب عام 2006.





وقال "سليمان"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجميع توسط للعفو عن ميدو، وتدخل الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك، وطلبوا استمرار اللاعب في المنتخب وعدم استبعاده.





تابع أن حسن شحاتة لم يرضخ لضغوط رئيس الجمهورية ونجليه ورئيس وأعضاء اتحاد الكرة، وتمسك باستبعاده من البطولة واكتفى فقط بالسماح بتواجده في المدرجات والنزول للتتويج والحصول على الميدالية.





وفي شأن آخر، قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يلجأ للقضاء وقت رحيله عن مجلس إدارة النادي حتى يحافظ على استقرار النادي.





وطالب "سليمان"، المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، بترك النادي يستقر ولا يلجأ للقضاء «لو بتحترم الزمالك سيبه يستقر وتنازل عن القضايا».





وأضاف أن خدمة نادي الزمالك عمل تطوعي وأن بعض الرموز مثل حازم إمام يساعدون النادي وهم خارج المسئولية ويجب الابتعاد عن المصالح الشخصية لدعم استقرار الزمالك.



