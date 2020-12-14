برلماني: اللقاح الصيني الذي استوردته مصر لعلاج كورونا أثبت فعاليته في قهر الفيروس

قال النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن مصر حريصة تماما على صحة أبنائها، وأنها لا تتهاون في ذلك على الإطلاق والدليل الاهتمام الكبير والغير مسبوق من جانب الرئيس السيسي بالصحة، والدفع بالعديد من المبادرات الصحية ومنها مائة مليون صحة وغيرها لعلاج ملايين المصريين والقضاء على قوائم الانتظار.
وفيما يخص بعض الأسئلة المثارة من قبل البعض، تجاه اللقاح الصيني الذي استوردته مصر لعلاج كورونا والتصدي للفيروس اللعين، أشار في بيان له اليوم، انه تم اجراء العديد من التجارب السريرية عليه وفق تأكيدات د. عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، كما تمت تجربته، على نحو مليون شخص في الصين وتم التأكد من فعاليته، موضحا ان مصر لا تستورد أي لقاح الا بعد أن تتأكد تماما من المادة الفعالة فيه، والقضية ليست جري وراء لقاح ما هنا أو هناك ولكن اللقاح الطبي الفعال.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
وأكدت الوزيرة أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمها الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.
ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.
وتابعت أنه سوف يتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة و إتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.