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برلمان

برلماني: اللقاح الصيني الذي استوردته مصر لعلاج كورونا أثبت فعاليته في قهر الفيروس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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يوسف سامح
قال النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن مصر حريصة تماما على صحة أبنائها، وأنها لا تتهاون في ذلك على الإطلاق والدليل الاهتمام الكبير والغير مسبوق من جانب الرئيس السيسي بالصحة، والدفع بالعديد من المبادرات الصحية ومنها مائة مليون صحة وغيرها لعلاج ملايين المصريين والقضاء على قوائم الانتظار.

وفيما يخص بعض الأسئلة المثارة من قبل البعض، تجاه اللقاح الصيني الذي استوردته مصر لعلاج كورونا والتصدي للفيروس اللعين، أشار في بيان له اليوم، انه  تم اجراء العديد من التجارب السريرية عليه وفق تأكيدات د. عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، كما تمت تجربته، على نحو مليون شخص في الصين وتم التأكد من فعاليته، موضحا ان مصر لا تستورد أي لقاح الا بعد أن تتأكد تماما من المادة الفعالة فيه، والقضية ليست جري وراء لقاح ما هنا أو هناك ولكن اللقاح الطبي الفعال.

كانت  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت  الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأكدت الوزيرة أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمها الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات  ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

وتابعت أنه سوف يتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة و إتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.

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