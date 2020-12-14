ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقكم علينا.. أحمد سليمان يوجه رسالة لرموز الزمالك.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:12 ص
أحمد سليمان
أحمد سليمان
Advertisements
حمزة شعيب
وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة لجمهور الزمالك، قائلًا «أنتوا جمهور عظيم ولا تقلقوا على النادي لأنه نادٍ عظيم بجمهوره الكبيرة ورموزه».

وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، «الزمالك في الفترة الماضية كان بيخسر وجمهوره بيزيد».

كما وجه رسالة إلى رموز الزمالك قال فيها «حقكم علينا يا عزوتنا وأهلنا من أول حسن حلمي وصولا لعبد الحليم لأنكم كبرتوا النادي».

وأكد أنه سوف يخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، لافتا إلى أنه اتخذ القرار منذ وقت مبكر، مقترحا لم شمل جميع رموز النادي بما فيهم مرتضى منصور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

15 رسالة مهمة من مرتضى منصور لرموز وجماهير الزمالك

كواليس مشاجرة نجم الزمالك والفنان أحمد فهمي فى حفل زفاف شريف منير

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

خالد سرحان يسخر من أحمد فهمى بعد "خناقته" مع شيكابالا.. صورة

مش فاهم حاجة.. فتحي عبد الوهاب عن "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

أحمد فهمي يتسبب في أزمة.. وأصدقاؤه يهاجمونه: مفيش حد أسياد على حد دى كورة

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في العقم لمستخدميه

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-12-2020

العثور علي جثة طفلة عقب اختفائها من المنزل بإحدى قرى بني سويف

شاهد.. تعليق أحمد سليمان على صورة ميدو مع محمود الخطيب

شيكابالا يرد على مرتضى منصور بشأن عبدالحليم علي.. شاهد

أشرف زكي يكشف تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان.. وسر بكائه أثناء تكريمه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مناعة الجسم تؤثر على جودة الأجسام المضادة بعد الإصابة والتطعيم

دراسة حديثة.. اعرف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ومستويات فيتامين د

دراسة تكشف.. علاج جديد يحمي وظائف الكلى من السكري