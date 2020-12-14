حقكم علينا.. أحمد سليمان يوجه رسالة لرموز الزمالك.. فيديو

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة لجمهور الزمالك، قائلًا «أنتوا جمهور عظيم ولا تقلقوا على النادي لأنه نادٍ عظيم بجمهوره الكبيرة ورموزه».





وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، «الزمالك في الفترة الماضية كان بيخسر وجمهوره بيزيد».





كما وجه رسالة إلى رموز الزمالك قال فيها «حقكم علينا يا عزوتنا وأهلنا من أول حسن حلمي وصولا لعبد الحليم لأنكم كبرتوا النادي».





وأكد أنه سوف يخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، لافتا إلى أنه اتخذ القرار منذ وقت مبكر، مقترحا لم شمل جميع رموز النادي بما فيهم مرتضى منصور.