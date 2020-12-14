أحمد سليمان: خزينة الزمالك استقبلت 3 مليارات جنيه في 6 سنوات.. فيديو

اقترح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، إقامة مباراة بين لاعبي الزمالك والأهلي لنبذ التعصب .
وقال سليمان خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن خزينة الزمالك استقبلت 3 مليارات جنيه منذ 2014 وحتى 2020.
وأشار سليمان إلى أن الزمالك يمكنه الاستفادة من اللافتات التي يضع عليها مرتضى منصور صورته بالنادي، مشيرا إلى أن منصور يستغل 9 لافتات لحسابه، ويمكن أن تدر دخلًا على النادي حال استغلالها.
وعن العاملين بقناة الزمالك؛ أكد سليمان أنه يلتمس العذر لضيوف القناة في ظل الضغوط التي كانت تمارس عليهم.