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أحمد سليمان: خزينة الزمالك استقبلت 3 مليارات جنيه في 6 سنوات.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
اقترح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، إقامة مباراة بين لاعبي الزمالك والأهلي لنبذ التعصب .

وقال سليمان خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن خزينة الزمالك استقبلت 3 مليارات جنيه منذ 2014 وحتى 2020.

وأشار سليمان إلى أن الزمالك يمكنه الاستفادة من اللافتات التي يضع عليها مرتضى منصور صورته بالنادي، مشيرا إلى أن منصور يستغل 9 لافتات لحسابه، ويمكن أن تدر دخلًا على النادي حال استغلالها.

وعن العاملين بقناة الزمالك؛ أكد سليمان أنه يلتمس العذر لضيوف القناة في ظل الضغوط التي كانت تمارس عليهم.
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