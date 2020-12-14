عضو لجنة الحكماء: الزمالك كان في حاجة للفوز على المقاولون ..فيديو

قال أحمد مصطفى، عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، إنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المقاولون العرب، مساء السبت، بالدوري الممتاز.





وأضاف أحمد مصطفى ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" عقدت اجتماعًا مع اللاعبين فور تعييني بلجنة الحكماء، وطالبتهم غلق صفحة دوري الأبطال والتركيز فيما هو قادم".





وتابع: "الزمالك كان في حاجة للفوز على المقاولون، لاستعادة الثقة من جديد، وعبدالحليم علي وأشرف قاسم، لهما دورًا كبيرًا في إعادة الهدوء لميت عقبة".



