عضو لجنة الحكماء: الزمالك كان في حاجة للفوز على المقاولون ..فيديو

قال أحمد مصطفى، عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، إنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المقاولون العرب، مساء السبت، بالدوري الممتاز.
وأضاف أحمد مصطفى ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" عقدت اجتماعًا مع اللاعبين فور تعييني بلجنة الحكماء، وطالبتهم غلق صفحة دوري الأبطال والتركيز فيما هو قادم".
وتابع: "الزمالك كان في حاجة للفوز على المقاولون، لاستعادة الثقة من جديد، وعبدالحليم علي وأشرف قاسم، لهما دورًا كبيرًا في إعادة الهدوء لميت عقبة".
حقق فريق الزمالك الفوز على المقاولون العرب
بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره.
جاء هدف اللقاء الأول عبر النيران الصديقة عن طريق المدافع خالد الحسيني وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.
ونجح لاعبو الزمالك فى ترويض ذئاب الجبل وتسجيل هدفين فى اللقاء واستغل الفارس الأبيض نزول أشرف بنشرقي فى الشوط الثاني لفتح المساحات فى منتصف الملعب وتمرير الكرات إلى زملائه ومنحهم أفضلية فى التسديد على مرمى حارس المقاولون العرب.
ذئاب الجبل إعتمد في الإستحواذ على الكرة فى مجريات الشوط الثاني وهدد مرمى الزمالك لكن فشل فى تخطى دفاعات الأبيض وتسجيل الأهداف ليخرج اللقاء أبيض بإمتياز وثنائية دون رد.