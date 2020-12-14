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أخبار العالم

نتنياهو يحذف صورته برفقة ترامب من على تويتر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورته برفقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على تويتر، وضع صورة أخرى بدلا منها. 

بفحص الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تبين أنه حذف الصورة التي كانت تجمعه بترامب، ووضع صورة أخرى احتفالا بأعياد اليهود. 

وزارت ميلانيا قرينة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مؤخرًا مدرسة في فلوريدا لابنها بارون حيث تتطلع السيدة الأولى إلى الحياة بعد أن أنهى الرئيس ترامب فترته الرئاسية.

وقال مصدر لـ "بيدج 6" إن ميلانيا قامت بجولة في مدرسة "باين كريست" في "فورت لودرادل" التي تبعد حوالي 40 دقيقة عن  منتجع مار لا جو.

ويُقال إن عائلة ترامب قد غيرت بالفعل عنوانها الرسمي من مدينة نيويورك إلى فلوريدا، حيث سيستقر الرئيس وزوجته ميلانيا وبارون بمجرد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في يناير المقبل.

وسيتم نقل بارون، نجل الرئيس الأمريكي 14 عامًا، إلى مدرسة في فلوريدا ولن ينهي العام في مدرسة سانت أندرو الأسقفية، ويمكن أن تكون مدرسته الجديدة باين كريست، والتي ستدفع لها عائلة ترامب حوالي 35150 دولارًا سنويًا للرسوم الدراسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مصدر لمجلة People إن ميلانيا "بحثت في جميع أنحاء مقاطعة بالم بيتش ومقاطعة بروارد المجاورة عن المكان المناسب تمامًا" لبارون.

وقال المصدر "هناك عدة خيارات وسيقررون قريبا".

وتختتم السيدة الأولى حياتها في واشنطن العاصمة، وتقوم بجرد أثاث وفن ترامب في البيت الأبيض، وتسأل عن نوع الموظفين والميزانية التي تحصل عليها بعد 20 يناير، وتفكر في إرثها.

نتنياهو يحذف صورته برفقة ترامب من على تويتر
نتنياهو يحذف صورته برفقة ترامب من على تويتر
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