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رياضة

سمير كمونة: محمد شريف مكسب كبير.. وبانون يتفوق على مدافعي الأهلي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
قال سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر ظهر بشكل جيد في مباراته أمام مصر المقاصة، مساء الأحد، بالدوري الممتاز.

وأضاف سمير كمونة ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "الأهلي ظهر بشكل جيد واستطاع تجاوز فرحة التتويج بالثلاثية".

وتابع: "عودة محمد شريف مكسب كبير للأهلي الفترة المقبلة، لأنه لاعب هداف، ويعرف كيف يصل للمرمى من أقصر الطرق، وحالته أفضل من مروان محسن".

وأكمل: "محمد شريف يحظي بثقة موسيماني، لذلك بدأ المدرب الجنوب إفريقي، يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب".

كما أشاد بالمدافع المغربي، بدر بانون، قائلا: "بدر بانون صفقة ناجحة للأهلي، ويحتاج لمباراتين حتى ينسجم مع الفريق، يمتاز بقدرته على بداية الهجمة من الخلف، كما يتفوق على مدافعي الأهلي بقدراته على بناء الهجمات".
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