حفيد الفراعنة.. بائع سبح متجول يثير الجدل بإتقانه لـ 10 لغات عالمية.. فيديو

ليس مستغربا أن يتقن شباب اليوم أكثر من لغة واحدة لاسيما مع توفر الانترنت والوسائل التعليمية الإلكترونية، ولكن عم زهران ، البالغ من العمر 40 عاما يمكنه التواصل ليس بلغتين أو ثلاث أو خمس بل يتحدث بـ 10 لغات مختلفة تمكنة من تسويق بضاعتة بكل سهولة لاي سائح من مختلف بلاد العالم.





يروي محمد زهران قصتة لصدي البلد قائلا بدأت بيع السبح و االاكسورات في الاماكن الاثرية منذ ٢٠ عاما ، في البداية لم استطيع تحدث اي لغة ، وكنت دائما اطلب المساعدة من المرشد السياحي لترجمة حديثي للسائح و بيع بضاعتي ، وفي يوم من الايام استعنت بمرشد سياحي و لكنة لم يستطيع مساعدتي لانشغالة بعملة و لم اتمكن من التواصل مع السائح و ذهب دون ان يشتري ، اغضبني هذا الموقف و كان نقطة تحول في حياتي .





و تابع : قررت منذ ذلك الوقت الاعتماد علي نفسي و بدأت بتعلم اللغة الانجليزية لسهولتها و تداولها بشكل كبير و بالفعل تعلمت معظمها في شهر ، و لكن كان يقابلي سياح من جميع انحاء العالم ، فبدات بمذاكرة كل جملة بسمعها و أشتغل علي نفسي حتي تمكنت من اتقان عشر لغات عالمية ،و لم تواجهني عقبات لعشقي معرفة اللغات المختلفة ، و لكن عند تعلم اللغة الصينية استغرقت وقت اطول لصعوبتها و اختلاف طريقة تعلمها و لكن بعد دراسة و جهد استطعت اتقانها .





و استكمل : درست الإرشاد السياحي بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة، أثناء عملي الأول كبائع في منطقة الأهرامات، أبهرني عظمة التاريخ الفرعوني، قرأت كثيرًا عن تاريخ الفراعنة، وملوكهم، أعرف كل شبر في المنطقة وتاريخه، كنت أقرأ بنهم شديد، وشعرت بأن كل السياح من مُختلف دول العالم لا بد أن يعرفوا تاريخ مصر وحضارتها، لذا اتخذت قرارًا بدراسة الإرشاد السياحي»



