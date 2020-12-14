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محافظات

محافظة القاهرة تعلن بيع 144 شقة في السلام بمساحات 97 م2.. تفاصيل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
شقة - أرشيفية
شقة - أرشيفية
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عبد العزيز جمال
أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، عن بيع وحدات سكنية ومول تجاري ومحلات تجارية وطرح حق استقلال بدرومات بحي السلام أول.

ويتم ذلك من خلال مزادين جلسة مزاد يوم الأحد الموافق ٢٧/ ٢٠٢٠/١٢ الساعة ١٢ ظهرا  قاعة مسجد أهالينا - مساكن ر من شارع جمال عبد الناصر، ويتم طرح خلالها ما يلي : 

١- بيع مول تجاري مكون من ( بدروم + دور ارضي دور اول بمشروع أهالينا ١ بحي السلام أول بمساحة ،٢٠٠م٢ تقريبا لكل دور نية؛ ثمن كراسة الشروط ٤٩٩ جنيه ويتم دفع تأمين دخول المزاد 3000 جنيه.
٢- ييع ١٤٤ وحدة سكنية بمشروع أهالينا ٢ بحي السلام أول بمساحة ٥. ٩٧ م٢ تدريبات للوحدة بعمارات ارقام( ٢ ، ٥، ٨، ١١ ) -  تأمين دخول المزاد 3000 جنية ؛ ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

ثانيا: جلسة مزاد يوم الاثنين الموافق 28/12/2020 الساعة 12 ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1 – مساكن أهالينا من شارع جمال عبد الناصر مدينة السلام ويتم طرح خلالها ما يلي:
1 -بيع 11 محلا تجاريا بمشروع اهالينا 1 بحري السلام اول بمساحة 295 م2 تقريبا لكل محل-  تأمين دخول المزاد 19500 جنيه ؛ ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.
2- بيع عدد 32 محلا تجاريا بمشروع أهالينا 1 بحي السلام اول مكون من 16 محلا تجاريا بنموذج أ  بمساحة 88 م2 تقريبا لكل محل - و  16 محلا تجاريا بنموذج ب  بمساحة 73 م2 تقريبا لكل محل - تأمين دخول المزاد 3000 جنيه ؛ ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.
3-طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات عدد 42 بدروم بنشاط صناعي بمشروع أهالينا 1 بحي السلام اول بمساحة 180 م2 تقريبا لكل بدروم-  تأمين دخول المزاد 13600 جنيه ؛ ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

تطلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من الإدارة العامة للأملاك على ان يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها وعدم الحضور في غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام المحافظة – عابدين – القاهرة : 23910419.



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