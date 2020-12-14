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فن

انتهاء تصوير مسلسل "بنات الماريونيت" وإطلاق البرومو الرسمي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
انتهت عمليات تصوير المسلسل الكوميدي الاجتماعي الإماراتي السوري "بنات الماريونيت"، من تأليف "رامي المدني"، وإخراج "مخلص الصالح"، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في البلدين.

ويعتبر المسلسل أول عمل مشترك إماراتي سوري كوميدي ، وجرت عمليات التصوير على مرحلتين، بين سوريا ودولة الامارات العربية.

وأصدرت شركة "الأشمل" للإنتاج والتوزيع الفني، التي أنتجت العمل، البرومو الرسمي والبوسترات الخاصة بالمسلسل كإعلان رسمي بجاهزية العمل ليعرض على المحطات الفضائية.

وأثنى المنتج الفني "طارق مرعشلي" على المسلسل بشكل عام، وتوقع أن يحقق نجاحًا مبهرًا يتناسب مع النجوم والأسماء الموجودة، والجهود التي بذلت منذ انطلاق عمليات التصوير.

وأضاف في تصريحات خاصة: "يقدم العمل وجبة كوميدية من ناحية الشكل، اجتماعية في مضمونها، ويضم نخبة من ألمع النجوم في سوريا والإمارات، كما أن الأفكار المطروحة تتمتع بأهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية".

وتابع: "لفتني الجو الرائع الذي جرت ضمنه عمليات التصوير، فالكل كان مستمتعًا بالعمل، وهذا الأمر سينعكس بدون شك على العمل، وسيرفع من سويته الفنية، ليرقى إلى مستوى الجمهور الذواق".

أما النجمة "رنا شميس "، فراهنت على أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل، وأكدت أن هذه النوعية من الأعمال مطلوبة بشدة في هذه الفترة التي يمر بها العالم.

وأضافت في تصريحات خاصة: "نحن في زمن صعب على كافة الأصعدة، والجميع بحاجة إلى البسمة، ويأتي العمل ليرسم الضحكة على وجوه الناس، ويزيح الهموم ولو لبضعة ساعات".

وتابعت: "العمل يتمتع بقيمة كبيرة من الناحية الفنية والإخراجية، والأسماء الموجودة مع النص القوي والأفكار الجديدة، ستساهم في تحقيق متابعة كبيرة عند العرض، وأتمنى أن يحظى العمل بإعجاب الجميع".

وبات العمل جاهزًا بعد نهاية جميع العمليات الفنية، ومن المتوقع أن يعرض خلال فترة قريبة على محطات فضائية إماراتية وعربية.

يذكر أن العمل يضم مجموعة من النجوم، أبرزهم: "أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، طارق مرعشلي ، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي ، جمال العلي ، روبين عيسى جوليا الشواشي ، حمد الكبيسي، علي الطاهر ، سارة العمراني ،شروق البني ،  حسام الشاه  وحسام تحسين بيك ، مروة راتب ، بريفان عبد الرحمن و عبد الله بوهاجوس.
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