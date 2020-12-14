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منوعات

تغريدات محظورة.. تويتر يتخذ إجراءً صارمًا ضد معجبي ترامب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:45 ص
ترامب
ترامب
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عزة عاطف
لم تنته المعارك الشرسة بين موقع تويتر و«دونالد ترامب»، فلطالما تصدى موقع التغريدات لخروج الرئيس الأمريكي عن النص بإجراءات حازمة، كان آخرها حظر المستخدمين من الإعجاب بتغريداته.

كان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قد أعرب عن خيبة أمله في المحكمة العليا بعد رفضها سماع دعوى تكساس التي تحاول إلغاء فوز بايدن، مصرحًا أن المعركة الانتخابية "لم تنته بعد''.

وأكد أن فريقه القانوني قد "ثبت" بشكل كاف وجود تزوير في الانتخابات، قائلًا: "لقد أثبتنا ذلك، لكن لم يكن لدى أي قاضي الشجاعة للبت في القضية، بما في ذلك المحكمة العليا، أشعر بخيبة أمل كبيرة فيها".

جاءت تصريحات ترامب بعد يومين من رفض المحكمة العليا، التي تضم أغلبية 6-3 للمحافظين، سماع الدعوى التي قادها المدعي العام في تكساس كين باكستون لإلغاء نتائج الانتخابات.

حيث سعت الدعوى إلى إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية في أربع ولايات أخرى، بينما اشتكى ترامب من قرار المحكمة العليا بعدم النظر في القضية يوم السبت.

فيما قام موقع تويتر بإبلاغ الأشخاص ومنعهم مؤقتًا من إبداء الإعجاب والرد على تغريدات الرئيس الأمريكي في نفس اليوم.

وأضافت منصات التواصل الاجتماعي في ملاحظة مرفقة بالمنشورات: "نحاول منع تغريدة مثل هذه تخرق قواعد تويتر من الوصول إلى المزيد من الأشخاص، لذلك قمنا بتعطيل معظم طرق التفاعل معها". 

وقال الرئيس لمضيف قناة فوكس نيوز براين كيلميد في مقابلة بثت صباح أمس الأحد: "الأمر لم ينته"، وأكد أنه قلق بشأن "وجود رئيس غير شرعي" للولايات المتحدة، وشبه تزوير الانتخابات المزعوم بالانتخابات في "دولة من العالم الثالث".

قال ترامب إن الديمقراطيين المحليين في الولايات المتأرجحة تمكنوا من "التفوق" على نظرائهم الجمهوريين لتزوير الانتخابات لصالح بايدن.

وقد نزل المتظاهرون المؤيدون لترامب إلى واشنطن العاصمة بهتافات: "أوقفوا سرقة البلاد!"، في إشارة منهم بتزوير الانتخابات.

واستمر الرئيس في الغضب خلال مقابلته على قناة فوكس نيوز بشأن قرار المحكمة العليا - خاصة وأن ترامب رشح ثلاثة قضاة غير مسبوقين في اللجنة خلال سنواته الأربع.

وقال: "لم يكن لدى أي قاض، بما في ذلك في المحكمة العليا للولايات المتحدة ، الشجاعة للسماح بسماع دعوى تكساس".

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