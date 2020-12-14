الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره في حوار خاص لـ "صدى البلد"

الباحث الرئيسي لمركز ابحاث اكتشاف الدواء وتطويره:





_ اكتشاف الدواء عملية بالغة الصعوبة وطويلة المدي

_المواد الفعالة في النباتات الطبية وهي خطوة مهمة في طريق اكتشاف دواء لأمراض السرطان

_ نخدم الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراة في المنطقة العربية بالكامل

_نحتاج الي دعم وتطوير الأجهزة

_نستخدم الفطريات الناتجة من النباتات لاستخراج المواد الكميائية لاكتشاف دواء









مركز ابحاث اكتشاف الدواء وتطويره ضمن احد ١٠ مراكز طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى سياق خطة الوزارة لمشاركة الجامعات والمراكز البحثية في مصر فى تقديم ابحاث تخدم المجمتع.





وخلال حوار شامل لــ «صدى البلد» مع الدكتور عبد الناصر سنجاب الباحث الرئيسي لمركز ابحاث اكتشاف الدواء وتطويرة بكلية صيدلة جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشون الدراسات العليا والبحوث والذي تم اختياره ضمن قائمة أفضل علماء العالم وفقا لترتيب جامعة ستانفورد الأمريكية تحدث باستفاضة كبيرة عن المركز ومصير الدواء في مصر ... فإلى نص الحوار.









‫حدثنا عن نفسك ولماذا تم اختيارك ضمن أفضل علماء العالم ؟‬





تخليت عن أعمالى الخاصة ومناصب ووظائف عائدها المادي كبير مقابل هذا المكان ولم اتقاض اي مكافات منه حتي الان فـ "احنا بتوع بحث علمي ولدينا باحثين ممتازين والعالم الاخر يحترمنا ولكن نحتاج الي دعم "





‫وتابع : لم اغفل عن البحث العلمي طوال فترة حياتي‬ مشيرا الي ‫انه الباحث الرئيسي لمركز أبحاث أكتشاف الدواء وتطويره، والذي يجرى حاليا بداخله تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين فى مجال اكتشاف الدواء فى مصر والعالم العربى . ‫وتقدمت بـ 105 ابحاث على المستوى الدولي وأشرفت علي 100 بحث، موضحا انه اقام علاقات دولية متنوعة في العالم ما بين اليابان والصين والمانيا وامريكا وغيرها.‬





حدثنا عن مركز اكتشاف الدواء وتطويرة ؟





ضمن احد ١٠ مراكز طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة ٢٠١٣ وكانت تدور الفكرة حول ان الجامعات والمراكز البحثية في مصر لتوافر بها أبحاث علميه مشتركة تخدم المجمتع وأن المركز ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بـ10 ملايين جنيه، وتم شراء أجهزة وصلت تكلفتها لحوالى 6 ملايين جنيه.





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أن اختيار هذا الاسم للمركز لا يعني أن الهدف فقط هو اكتشاف دواء لان عملية اكتشاف الدواء عملية بالغة الصعوبة وطويلة المدى ولابد أن تتوافر لها اتفاقيات وبراءات اختراع وغيرها، لكن المتاح حاليا بالمركز هو تطوير المنتج وتحسين أدائه مثال جائحة كورونا استخدمنا منتجات كثيرة ليس متعارف عليها ويجرى بداخلة تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين فى مجال اكتشاف الدواء فى مصر والعالم العربى





ما مراحل اكتشاف الدواء ؟





ابحاث الدواء تدور حول من نقطة زيزو الي نقطة ٤ والنقطة الاولي يشارك فيها الكميا ء والفرياء والأحياء والزراعة والهندسة والطب ويشارك فيها معظم العلوم ممكن ان تشارك في البحث الاولي في ابحاث الدواء وبعد ذلك يتم التجار واثبات الفاعلية





هل توجد علاقة كبيرة بالمصادر الطبيعه لاكتشاف الدواء وتطويره ؟





نعم .غالبا كلها كانت متعمدة علي النبات وتطورت الي الكائنات البحرية مشيرا الي ان توجهنا اليالحياة الحيوية داخل النبات نفسة لانه في تعايش في الفطريات داخل خلابا البنات ونستخرج منها مواد كميائية و هذه الفطريات ننميهاونقوم بتغذيتها ونأخذ منها المواد الكميائة واستخرجنا منها مواد كميائية ومواد مختلفة تماما عن اللي موجودة ولها فاعلية في اشياء كثيرة





هل التكنولوجيا الحديثة لديها دور في اكتشاف الدواء وتطويره ؟





نعم نستخدم الكمبيوتر في ابحاث اكتشاف الدواء بوضع مركبات كيميائية مع إنزيمات والبروتينات وننتظر تفاعلها ونقدر بعد هذه المرحلة نقدر نحدد نظريا ان تكون لها تاثير بيولوجي ة السرطان او في الإلتهاب الكيدي ونجري بعدها علي المركبات الي اثبتت فاعليتها وبعدها نجري تجارب علي الفئران





ما الفئة التي يخدمها المركز ؟





الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراة في المنطقة العربية بالكامل





هل توجد شراكات واتفاقية خارجية ؟





بالفعل توجد شراكات واتفاقية مثال جامعة طوكيو توجد ابحاث تجري معهم وتوجد عدة زيارات من روسيا وأمريكا وياتي طلاب من جميع أنحاء العالم تحري أبحاثها هنا





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ما ينقص هذا المركز ؟ما ابرز الابحاث؟





بعض الأجهزة تحتاج الي تطوير ونحتاج الي اجهزة اخري وهذا كيان بحثي يحتاج الي دعم كبير





وأبرز الابحاث التي تدور علي المواد الفعالة في النباتات الطبية وهي خطوة مهمة في طريق اكتشاف دواء لأمراض السرطان وامراض الكبد وتسعي دائما لاكتشاف مركبات وخلاصات









الرئيس السيسي تحدث عن أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة؟





كليات الصيدلة والمركز البحثية في مصر بعيدا جدا عن الصناعة وليس لها علاقة بالصناعة لان الشركات لم تهتم بالبحث العلمي ولابد من كل شركة منتجه ان يكون بها ابحاث ويمكن حل هذه المشكلة بمشاركة الجامعات بالشركات المصنعة وعدم اللجوء الي خبراء اجانب والبحث العلمي هو الذي يقود الصناعة





حدثنا عن مستقبل الدواء في مصر ؟





يحتاج الي اعادة النظر اليه في أشياء كثيرة جدا وبالضروري ان يكون لدور هيئة الدواء دور اكبر من ذلك لان دورها بداية من البحث حتي الإنتاج









ماعدد الابحاث المقدمة وعدد البراءات الاختراع وما هدفه؟





قدم المركز 50 بحثا خلال العامين الماضيين، لافتا أنه تم تقديم 20 بحثا خلال العام الحالي بالإضافة إلى4 براءات اختراع مقدمة من المركز لعلاج واكتشاف أدوية مركبات كيميائية، حيث يعمل الفريق البحثى للتوصل إلى العديد من المستخلصات والمركبات الكيميائية المفصولة من فطريات النباتات.





ما مدي اهتمام جامعة عين شمس بتقديم بالأبحاث ؟





الجامعة شجعت البحث العلمي والنشر الدولي وقدمت جامعة عين شمس خلال العاميين الماضيين ٥الاف بحث في مختلف المجالات









ما ينقص طالب كلية الصيدلة بالجامعات المصرية؟





المقرارات الموجودة لا تواكب العصر الحالي منوها ان الصيدلي له عشرة وظائف وهي إعداد الدواء وتحضير الدواء وقياس الضغط ومعرفة أصول المرض واصول الدواء وتركيبات دوائية وغيرها









بدأنا نقدم ملف يتضمن المتطلبات اللازمة للتواجد في التصنيف، وفي 2017 أعلن عن تواجد جامعة عين شمس ضمن تصنيف شنغهاي، فكانت هذه الخطوة مهمة وكبيرة ومشجعة للجامعة وغير مسبوقة في تاريخها على الرغم من عراقة الجامعة، إلا أن خدماتها وإمكانياتها لم تكن واضحة وظاهرة، لأن تركيز الجامعة كان منصبا على العملية التعليمية بشكل كبيرو يرجع ذلك لتعرض جامعة عين شمس للعالم مشيرا الي توجد زيارات متبادلة بين جامعة عين شمس وأكبر الجامعات في العالم بالإضافة الي الابحاث المشتركة والاتفاقيات وسمعة الخريج والأستاذ أما عن المعايير وهي المعايير العملية الادارية والموظفين، والعملية التعليمية، والابحاث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس، والنشر الدولي، إضافة إلى سمعة الجامعة التي تحصل على نسبة تصل الى 40% ، إضافة مستوى الخريج، ونسب الطلاب الوافدين، وعدد الأساتذة الزائرين.