قرار يثير الجدل.. الرقص ممنوع في لبنان لهذا السبب

أثار قرار السلطات اللبنانية، عودة الملاهي الليلية والحانات بشروط استثنائية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سمح باستئناف عمل المسارح والسينما، مع منع الرقص في الملاهي والحانات.





وعلق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان محمد فهمي على قرار الداخلية بالسماح بالسهر ومنع الرقص، قائلا: "الوزارة مهمتها فقط تعميم التوصيات وتنفيذها".





وأضاف فهمي في تصريحات لقناة "الجديد" اللبنانية، أن الرقص ممنوع لأن اللهاث يتسبب برذاد وتعب ونفس سريع من شأنه نقل العدوى وخاصة كورونا.





وتبدأ الملاهي والحانات، في العودة إلى عملها اليوم، وذلك لإعادة فتح القطاع السياحي لكن بشروط استثنائية.





وسمحت وزارة الداخلية اللبنانية باستئناف عمل المسارح والسينما، مع منع الرقص في الملاهي والحانات تجنّبًا للاحتكاك الجسدي.





وأكدت الوزارة، اقتصار عمل تلك الأماكن على الخدمات التي تقدمها المطاعم، مع مراعاة الإجراءات الوقائية المتمثلة في عدم تجاوز نسبة الإشغال الـ50% من القدرة الاستيعابية للمكان.





يأتي ذلك القرار في وقت يواصل فيه لبنان تسجيل حالات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا، إذ بات يحتل المرتبة 54 عالميًا مع تجاوز إجمالي الإصابات 146 ألفا.





فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 1200.