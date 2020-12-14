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تعليم

محمود علم الدين يكشف طريقة إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:34 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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أحمد الشاهد

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إن الجامعة استعدت لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب وفقًا للخطة والجدول الزمني الذي أعدته وزارة التعليم العالي .

وأوضح "علم الدين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إعداد تقرير خاص بكيفية سير العملية الانتخابية وتقسيم الطلاب على مجموعات لمنع التكدسات ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .

وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تدعو الطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية ، مؤكدًا على أنه يتم إجراؤها بكل حيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .

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وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن الكشوف الابتدائية يوم الاحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر .

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 

 كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020
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