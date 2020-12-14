محمود علم الدين يكشف طريقة إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة





قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إن الجامعة استعدت لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب وفقًا للخطة والجدول الزمني الذي أعدته وزارة التعليم العالي .





وأوضح "علم الدين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إعداد تقرير خاص بكيفية سير العملية الانتخابية وتقسيم الطلاب على مجموعات لمنع التكدسات ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .





وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تدعو الطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية ، مؤكدًا على أنه يتم إجراؤها بكل حيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .





اقرأ أيضا:









وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن الكشوف الابتدائية يوم الاحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر .





ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020





كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020