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رياضة

اليوم.. سيراميكا كليوباترا يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للبنك الأهلي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يدخل اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرا مغلقا في أحد فنادق محافظة السويس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، الدخول في معسكر مغلق، بدءا من اليوم الاثنين، حتى موعد اللقاء يوم الأربعاء، على أن يخوض الفريق تدريبين بالسويس.

وكان سيراميكا كليوباترا فاز على الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
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