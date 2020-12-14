الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين أمام أمير البلاد

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الإثنين، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة؛ وذلك بعد أسبوع واحد من قبول استقالة الحكومة السابقة.





ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، استقبل الأمير نواف بقصر بيان صباح اليوم وبحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.





وأدى الوزراء جميعهم اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، ومن بينهم أنس خالد الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسى أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، والدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية - مبارك سالم الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمة.





وسيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الساعة الواحدة ظهرًا في قصر السيف، وذلك قبل حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة المقررة غدًا الثلاثاء.





بدوره، وجه أمير البلاد كلمته السامية للوزراء وهذا نصها وفقا لما أوردته الصحيفة الكويتية:

"بسم الله الرحمن الرحيم





(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)





صدق الله العظيم





سمو الأخ الشيخ / صباح الخالد الحمد الصباح





رئيس مجلس الوزراء





الأخوة والأخوات الوزراء...





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





يسعدني وقد أديتم القسم السامي إيذانا بمباشرة واجباتكم ومسئولياتكم أن اهنئكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حمل هذه الأمانة الكبيرة التي يعقد عليها أبناء ديرتكم الغالية الكثير من التطلعات والطموحات لتحقيق الأهداف المنشودة كما أسجل الشكر لأعضاء الحكومة السابقة الذين عملوا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد فلهم منا كل الثناء والتقدير.





إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقيقيا جادا مع اخوانكم أعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة وهي مناسبة للتأكيد على أهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.





الإخوة والأخوات





إن أهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره.





أمامكم أيها الإخوة والأخوات مسؤوليات جسيمة وعديدة وأنني على إيمان كامل بأنكم بعون الله قادرون على مواجهتها بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية وإنجاز الغايات الوطنية التي ينتظرها أهل الكويت الأوفياء أسأله تعالى بأن يكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق وأن يكون لكم خير سند ومعين.



