رئيس تحرير الأهرام المسائى: دولة 30 يونيو حققت إنجازا يفوق الإعجاز

قال ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في مصر شاهدة على ما حققته دولة 30 يونيو من إنجاز يفوق الإعجاز وأرقام قياسية غير مسبوقة وضعت حجر الأساس لمستقبل آمن يلبي احتياجات المواطنين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحقق المعادلة الصعبة من الخروج من عصر الأزمات إلى قهر التحديات وتحقيق إنجازات انطلقت من رحم الإصلاح الاقتصادي، وحازت إشادة كبرى المؤسسات الدولية.





وأضاف "منير" في كلمته أثناء افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار، أن مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة منصة مهمة لمناقشة أوضاع وتحديات وإنجازات قطاع الطاقة في مصر بعد أن شهد طفرة حقيقية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، مؤكدًا أن ذلك فتح الباب أمام مؤسسات الدولة لاستكمال هذا النجاح وصياغة رؤية وطنية معاونة لأجهزة الدولة من رحم جلسات ومناقشات المؤتمر التي تحرص إدارته كل عام على الإعداد الجيد له واستقدام المختصين من صناع القرار والخبراء في قطاع الطاقة للقيام بدور تنموي يشكل إلى جانب الدور التنويري للمؤسسات الصحفية منبرًا مهمًا لدعم السياسات الناجحة والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في شتى القطاعات وقطاع الطاقة على نحو خاص.









وقال "منير" إن طريق التنمية التي رسمته دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتح لنا الباب أمام موضوعات جديدة وتحديات كثيرة، كان من الواجب معها أن تكون فعاليات هذا المؤتمر تستند إلى محاور مهمة تركز على مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار واستراتيجيات التطوير والتحديث في مجالات البحث والاستكشاف البترولي، وتحديات التحول الرقمي ودور التكنولوجيا الحديثة في قطاع يمتلك فرصًا ذهبية للنمو، وتضع الحكومة على عاتقها مهمة النهوض به بتوجيهات مباشرة ومتابعة دائمة من القيادة السياسية، موجها الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته لهذا المؤتمر، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتفعيل مناقشات المؤتمر ووضع فعالياته أمام صانع القرار بالحضور المشرف والمشاركة الفاعلة والمستمرة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وأكد رئيس تحرير الأهرام المسائي أن إدارة مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة حرصت على وضع حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح وإنجازات قطاع الطاقة على مائدة المناقشات في النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، لضمان الوصول إلى أجندة متكاملة تشارك فيها كل الخبرات الوطنية والأجنبية، وتعاون في استكمال المسيرة التنموية التي أطلقتها دولة 30 يونيو للعبور بمصر إلى مستقبل يليق بها.





وتابع منير في كلمته "نفتتح اليوم مؤتمرنا الواعد بحضوركم الكريم، وبمشاركة الخبراء والمختصين، الذين أثق في أنهم سيقدمون من خلال المناقشات الفاعلة والمداخلات العلمية والتجارب العملية، توصيات على قدر من الأهمية نستطيع بمعاونتكم أن نقدمها في رؤية وطنية إلى صناع القرار، تليق بهذا الحشد الكبير من رجال الدولة والخبراء في قطاعي البترول والكهرباء ومؤسسات التمويل، لنصل في النهاية إلى الهدف المأمول من هذا المؤتمر، وبما يحقق عنوانه الذي حرصنا على أن يكون شعارًا معبرًا عن هذا المحفل الكبير "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية".



