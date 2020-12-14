تفاصيل آخر جلسات النواب.. مناقشة اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا.. النظر في ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. ومنحة أمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة

تفاصيل جلسة الغد للبرلمان:

- مناقشة اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق

- اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة

- اتفاق بين مصر وروسيا حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي





وجدناه فى مقدمة الأحداث متابعا ومناقشا ومساندا للدولة فى جميع قراراتها لم يكن برلمان 2015 برلمانا عاديا ولكن برلمان استثنائي بمعنى الكلمة أعضاؤه جنود فى كتيبة العمل الوطني رغم توجيه العديد من الانتقادات لهم من جانب من لا يعرفون ولا يقدرون دورهم وحجم العمل والإنجازات التى قاموا بها داخل أروقة البرلمان المصري بقيادة الدكتور على عبد العال الرجل الذي يجلس على مقعدة أحيانا لأكثر من 12 ساعة حتى ينتهي من جدول أعماله ويشهد له الجميع بالكفاءة.





ولم يتبقَ سوى أيام قليلة وتنتهي أعمال مجلس نواب 2015 برئاسة الدكتور على عبد العال، والذي يعتبر من أهم البرلمانات على مدار سنوات عديدة، وقد وصل عدد أعضائه إلى 596 عضوا، وعدد لجانه النوعية إلى 25 لجنة تناقش مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء ومن الحكومة وعرضها على الجلسة العامه لمناقشتها وإقرارها.





وأيضا طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة للحكومة، حيث بلغ إجمالي البيانات العاجلة 1278 وطلبات الإحاطة 6008 والأسئلة 4133 والاقتراحات برغبة 3188 وطلبات المناقشة العامة 200 طلب.





ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نستعرض أبرزها على النحو التالي:





1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.





2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.





3. طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

4. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.





كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.





وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار ، محمود فوزي ، تقريرا حول إنجازات البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي ، الذي سيعقد آخر جلساته غدا الاثنين.





وجاءت أبرز الإنجازات التي حققها المجلس ، في التقرير الذي وزعته الأمانة العامة تحت عنوان مؤشرات عامة علي النحو التالي :





أولًا: القرارات بالقوانين:





نظر المجلس وناقش عدد (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده.





أما عن مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الأول بلغت 82 قانونا بإجمالي عدد مواد 1226 والدور الثاني 219 قانونا بإجمالي مواد 2354 والثالث 197 قانونا بإجمالي مواد 2757 والرابع 156 قانون بإجمالي 1701 والخامس والسادس 237 قانونا بإجمالي 2518.





وأكدت الأمانة العامة أن إجمالي عدد القوانين علي مدار الفصل التشريعي بلغ 891 بإجمالي عدد مواد 10556





وفيما يخص الاتفاقيات الدولية أوضح التقرير أنه تم خلال الدور الأول الموافقة علي 27 اتفاقية والدور الثاني 65 والدور الثالث 6 والدور الرابع 65 اما الدورين الخامس والسادس85 باجمالي 308.





وبشأن عدد الجلسات العامة عقد المجلس خلال الدور الأول 96 جلسة عامة والدور الثاني 68 والدور الثالث 71 والدور الرابع 72 والدورين الخامس والسادس 65 ليصل عدد إجمالي الجلسات 372 جلسة.





وعلي المستوى الرقابي كشف التقرير أن عدد البيانات العاجلة بلغ 1278 وطلبات الإحاطة 6008 والاسئلة 4133 والاقتراحات برغبة 3188 وطلبات المناقشة العامة 200.