من المنصورة لشارع المعز.. قصة كفاح ياسمين في صناعة الحلي بدأت بمبلغ 75 جنيها..فيديو

منذ بداية الخليقة و النساء يحرصن على التزين واستخدم الحلي، حيث كانت تصنع من خامات بدائية مصنوعة من البيئة وبتطور الحضارات برع الصناع المهرة فى صناعة حلى من معادن وأحجار نفيسة وتفننوا فى ابتكار أشكال تأسر قلوب النساء بجمالها.

ورصدت عدسة صدى البلد لقاء مع ياسمين احمد محترفه فى صناعه الحلى .





في البداية تقول ياسمين احمد مصطفي انا 37 عاما، وكنت أقيم في المنصورة قبل انتقالي إلي القاهرة بدأت في مهنة صياغة النحاس والفضة والذهب منذ أكثر من 17عاما.

وأشارت إلى أنها تعرفت علي هذه المهنة عندما ذهبت لشراء أحد قطع الاكسسوار فوجدت قطعة مصنوعة باليد من النحاس داخل أحد المحلات فبدأت في السؤال عنها وبدأت في تعلم فن تشكيل السلك ثم حصلت علي جوائز في هذا المجال ثم توقف لفترة عن تشكيل السلك وتصنيع اكسسورات منه.

واوضحت ياسمين احمد أنها انتقلت بعد ذلك من المنصورة للعمل في شرم الشيخ وقابلت فتاة روسية تعمل في مجال صياغة الذهب والفضة واعجبت بفكرة تصنيع الحلي من سلك النحاس وتواصلت معها لتعلمها الصياغة وصناعة الحلي من سلك النحاس .

وإضافت :" البنت الروسية قامت بتعليمي اساسيات تصنيع الحلي من الفضة وعند عودتي الي المنصورة بدأت في تطبيق طريقة الصياغة ولكن الخامات لم تكن متوفرة في المنصورة وبدأت في انشاء ورشة خاصة لي وبدأت بمبلغ 75جنيها حيث كانت تحتوي الورشة على مكتب ومنشار يدوي فقط وبدأت واشتهرت في المنصورة بسبب اني أول سيدة تعمل في صياغة الذهب والفضة في المنصورة .

وأشارت إلى أنها تبدا في تصنيع الحلي عن طريق رسم القطعة المراد تنفيذها علي الورق اولا ثم يتم لزقها علي الفضة أو الذهب أو النحاس ثم يتم تنفيذها عن طريق ثقب القطة ثم نشرها ثم تشطيبها عن طريق سنفرتها و تلميعها ثم يمكن طليها بعد ذلك وتركيب فصوص لها .

وتابعت :" يمكن أن يتم تصنيع قطعة الحلي خلال ساعة ويمكن أن يتم تصنيعها خلال يومين أو ثلاثة بتختلف باختلاف التصميم المطلوب"، موضحة أن الإقبال الاكثر بيكون علي الاسماء المصنوعة من النحاس لتقليل التكاليف حيث إن القطعة من النحاس تكون بمتوسط سعر 100جنيه ونفس القطعة من الذهب تكون بمتوسط 2000جنيه.