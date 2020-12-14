صبط 5256 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (480) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية.. بمخالفة قرار الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5256) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.





جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .



