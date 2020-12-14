بحضور 60 شابا وفتاة.. محافظ أسيوط يستعرض مشروعات حياة كريمة بقرى المحافظة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءه الدوري بالشباب بحضور ما يقرب من 60 شابا وفتاة من أبناء محافظة أسيوط في لقاء حواري مفتوح أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط والمقدم محمد عبد العزيز بإدارة مرور أسيوط وعلى عبد الله رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وعبير عبد الغني مسئول وحدة ذوى الهمم بالمحافظة والعديد من شباب قرى مركز القوصية وبعض قرى ومراكز المحافظة.









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بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الوطني وعرض فيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التنموية التي لحقت بمراكز وقرى المحافظة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعقب ذلك تم فتح باب الحوار مع الشباب حول العديد من القضايا واستعراض بعض مقترحات واحتياجات قرى مركز القوصية ومقترحات الشباب لتحسين الخدمات المقدمة لهم.





وأشار محافظ أسيوط إلى أن مصرنا الغالية تمضي قدمًا نحو البناء والتنمية بسواعد شبابها الواعد لافتًا إلى أهمية دورهم الإيجابي والمحوري في تقدم البلاد مضيفًا بأن الجميع يعمل في منظومة متناسقة وآليات محددة للوصول إلى حلول إيجابية لمختلف القضايا والمشكلات التى تواجه المجتمع بكافة القطاعات مؤكدًا على أهمية الانطلاق بالأفكار الجيدة إلى التنفيذ على أرض الواقع مع تعظيم الدور التوعوى للشباب فى حث المواطنين للمشاركة الفاعلة في بناء الدولة المصرية والعمل من خلال الفريق الواحد وإنكار الذات وقبول الآخر والحوار البناء.





واستعرض المحافظ ما يتم من أعمال على أرض الواقع بقطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وأعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين بكافة أنحاء المحافظة مؤكدًا على أهمية التفاني في العمل والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة من أجل بناء مصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما تم استعراض عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بقرى المحافظة بقطاعات الصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والطرق والشباب والرياضة من خلال ترميم وإحلال وتجديد عدد من الوحدات المحلية والاجتماعية وكذا مراكز الشباب كما يجري تطوير 27 وحدة صحية ضمن حياة كريمة ورصف عدد من الطرق الريفية بين القرى إضافة للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.





من جانبه قدم المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط نبذه عن الأعمال التي تمت مؤخرًا بالمحافظة حيث تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لعدد 116 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة بسرعة نت 50 ميجا وجارى توسعات بقرى المحافظة واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



