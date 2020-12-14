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محافظات

المنوفية: تحرير 76 حالة ضبط وتنفيذ 141 إزالة فورية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، أسفرت عن تحرير (76) حالة ضبط متنوعة و(9) محاضر إشغال طريق، فضلا عن تنفيذ (141) حالة إزالة فورية بنطاق المدينة، وتم رفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتنبيه بعدم وضعها مرة أخرى، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين. 

وبحسب بيان، الاثنين، تواصل كل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات والتعديات لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة. 
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